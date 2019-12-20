Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под “крышей” правоохранителей.

Во время спецоперации правоохранители изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличных, полученной от нелегального бизнеса.

“Начато ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Спецоперация проведена во исполнение поручения Президента Украины совместно с органами ГБР и прокуратуры”, – добавили в спецслужбе.

Следует отметить, что в Национальной полиции Украины заявили о закрытии 152 нелегальных игорных заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей.

Анализ разоблаченных игорных заведений свидетельствует, что в больших городах работали казино и покерные клубы, а в небольших городах и поселках – в основном – залы с игровыми автоматами старого образца. Большинство уличенных заведений функционировали как интерактивные клубы.

Сообщается, что деятельность 8 подпольных казино прекращено в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье и 7 залов для игры в покер – в Луцке, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались “кешовыми” фишками, то есть они имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость “входного билета” в казино и покерные залы мог стоить несколько тысяч долларов США. Кроме того, разоблачили 5 залов игровых автоматов в Запорожье и 132 интерактивных клуба по всей Украине.

Напомним, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения в стране закроются до 16:00.