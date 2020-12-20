19 декабря в Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду в Евросоюз партии кокаина. При этом в различных силовых ведомствах количество изъятого наркотика отличается.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, на сайте Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы говорится, что изъято 54 кг кокаина. Наркотик был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках контейнера, в котором перевозились фрукты. Груз следовал из Южной Америки. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 млн долларов США.

А вот на сайте СБУ отмечается, что изъято 45 кг наркотиков, то есть на 9 кг меньше, чем сообщили в МВД и ГПСУ.

По данным правоохранителей, груз прибыл в морской торговый порт “Южный” и должен был дальше ехать в страны Евросоюза.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе.

Проверяется вероятная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.