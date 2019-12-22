Сегодня, 22 декабря, день зимнего солнцестояния, самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Об этом рассказывают #Буквы.

Еще до христианства наши предки праздновали в этот день “семьи солнца”, или “рождения Коляды” – языческого солнечного божества. Люди верили, что этот день имеет огромное значение, в частности, в день зимнего солнцестояния сочетаются все четыре стихии – огня, земли, воды и воздуха. Этот день считали магическим.

Церковь же в этот день вспоминает зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Приметы в День зимнего солнцестояния:

Погода, которая будет в этот день, будет и на Новый год, 31 декабря.

Сильный ветер – к хорошему урожаю плодовых деревьев.

Дождь – на теплую и бездождевую весну.