Сегодня, 26 января, свой 32-й день рождения отметил бы Герой Украины Михаил Жизневский.

Об этом пишут #Буквы.

Михаил родился 26 января 1988 года в белорусском Гомеле. В Украине он жил сначала в Донецке и Кривом Роге, потом в Киеве, в последние годы жизни снимал жилье в Белой Церкви.

Жизневский работал сварщиком, монтажником окон, был внештатным корреспондентом газеты “Соборная Киевщина”, увлекался историей.

На Евромайдане он был чуть ли не с первых дней.

Погиб Михаил Жизневский 22 января 2014 года около 9 часов утра. Вблизи стадиона “Динамо” на Грушевского снайпер выстрелил ему прямо в сердце.

22 января 2014 года от пулевого ранения также возле стадиона “Динамо” погиб и 20-летний Сергей Нигоян. Роман Сеник, который был ранен во время столкновений на Грушевского, умер 25 января.