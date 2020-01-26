Об этом пишут #Буквы.
Михаил родился 26 января 1988 года в белорусском Гомеле. В Украине он жил сначала в Донецке и Кривом Роге, потом в Киеве, в последние годы жизни снимал жилье в Белой Церкви.
Жизневский работал сварщиком, монтажником окон, был внештатным корреспондентом газеты “Соборная Киевщина”, увлекался историей.
На Евромайдане он был чуть ли не с первых дней.
Погиб Михаил Жизневский 22 января 2014 года около 9 часов утра. Вблизи стадиона “Динамо” на Грушевского снайпер выстрелил ему прямо в сердце.
22 января 2014 года от пулевого ранения также возле стадиона “Динамо” погиб и 20-летний Сергей Нигоян. Роман Сеник, который был ранен во время столкновений на Грушевского, умер 25 января.
- 13 июня 2017 года Президент Украины Петр Порошенко присвоил посмертно звание Герой Украины белорусу Михаилу Жизневскому.
- В мае Президент Петр Порошенко подписал закон, дающий возможность присвоить звание Героя Украины иностранным гражданам.
- В ноябре 2015 года Петр Порошенко подписал указ об учреждении пожизненной стипендии памяти Героя Небесной сотни родителям гражданина Республики Беларусь Михаила Жизневского.
- В мае 2018 года умерла мама Героя Небесной Сотни Михаила Жизневского – Нина Васильевна.