Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте правительства.
Так, члены Кабмина будут рассматривать проекты постановлений:
- о внесении изменений в пункт 23 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности;
- о внесении изменений в Порядок предоставления финансовой господдержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства;
- о создании территориального органа Национальной полиции.
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Также министры будут рассматривать внесение изменений в некоторые постановления Кабмина.
Планируется рассмотреть проекты распоряжений об утверждении плана формирования территорий общин Херсонской, Луганской и Хмельницкой областей, а также о некоторых вопросах обеспечения госконтроля в нефтегазовом комплексе.
Ранее сообщалось, что на очередном заседании Правительства планируется принять решение, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поддержал открытие рынков в стране, при соблюдении условий от МОЗ.
- Ранее сообщалось, что около 200 фермеров перекрыли движение по автомобильному мосту через Днепр вблизи Херсона.
- В Одессе торговцы добились открытия рынка.
- 28 апреля мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или передать полномочия об их открытии местным властям.