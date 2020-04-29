Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте правительства.

Так, члены Кабмина будут рассматривать проекты постановлений:

о внесении изменений в пункт 23 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности;

о внесении изменений в Порядок предоставления финансовой господдержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства;

о создании территориального органа Национальной полиции.

Также министры будут рассматривать внесение изменений в некоторые постановления Кабмина.

Планируется рассмотреть проекты распоряжений об утверждении плана формирования территорий общин Херсонской, Луганской и Хмельницкой областей, а также о некоторых вопросах обеспечения госконтроля в нефтегазовом комплексе.

Ранее сообщалось, что на очередном заседании Правительства планируется принять решение, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поддержал открытие рынков в стране, при соблюдении условий от МОЗ.