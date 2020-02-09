Сегодня, 9 февраля, в мире отмечают необычный праздник - День пиццы.

#Буквы собрали интересные факты об итальянском национальном блюде.

Родиной пиццы является город Неаполь. Согласно итальянскому рецепту, пицца должна иметь тонкую основу и начинку из сыра моцарелла и помидоров особого сорта. Приправы используются следующие: оливковое масло, базилик, чеснок и орегано.

Интересные факты о пицце

Самую большую круглую пиццу приготовили в 1990 году в ЮАР. Ее вес – 12 тонн, диаметр – 37,4 м. На изготовление такой пиццы ушло около 4500 кг муки.

NASA занимается разработкой 3D-принтера, который смог бы “печатать” коржи из теста в космосе для астронавтов.

Первая в истории пиццерия начала свою работу в Неаполе в 18 веке и называлась она Pizzeria Antica PortʼAlba. В меню было всего два сорта – маргарита и маринара.

Пицца попала в Книгу Рекордов Гиннеса. Сотрудник известной сети ресторанов “Domino’s” приготовил три большие пиццы менее, чем за 50 секунд.

Дучо Креши, итальянский производитель косметики, создал линию с запахом пиццы. Продукция изготовлена на 100 % из натуральных ингредиентов: в ее состав входят экстракты томата, базилика и орегано.

Самым популярным ингредиентом является пепперони. Именно с этой добавкой готовят около 36 % продаваемых пицц.

Самая дорогая пицца – “Рояль 007”. Ее стоимость – более 3600 долларов. Вместо традиционных ингредиентов там были икра, лобстеры, мясо оленя и шотландская копченая семга.

Группа хакеров в 2012 году ненадолго заблокировала сайт пиццерии за то, что их пицца была доставлена на целых 2 часа позже названного оператором времени.

Гавайскую пиццу придумали в Канаде.

В Италии в честь пиццы проводится ежегодный праздник Pizzafest.

Согласно проведенным в Сети опросам, 78 % людей по всему миру считают пиццу любимым блюдом.