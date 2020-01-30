#Буквы собрали интересные факты о выпечке.

Родина круассанов – не Франция

Родиной этой выпечки является Австрия. Так, первые круассаны стали выпекать в XVII в. в Вене в честь победы над Османской империей. Именно поэтому им предоставили формы полумесяца: таким образом местные пекари высмеяли символ, изображенный на флаге вражеского государства.

Во Франции круассаны начали выпекать для королевы

Супруга короля Людовика XVI Мария-Антуанетта была австрийкой и обожала круассаны. Именно для нее и стали выпекать “французские” круассаны. При этом королева требовала готовить круассаны только для нее.

Круассан набрал популярности после Французской революции

Август Занг, австриец, основавший венскую пекарню в Париже в 1839 году, как говорят, популяризировал круассан во Франции после Французской революции. Стоит отметить, что рецепт теста развивался в течение десятилетий, и сейчас французы создали более легкую и слоеную версию венского хлеба.

Что делает круассаны такими легкими и слоеными

Существует множество рецептом теста для круассанов, но традиционно их изготавливают с использованием дрожжевого слоеного теста и масла или маргарина. Тонкие слои теста покрывают слоем масла или маргарина, а затем складывают друг на друга. И так делают, иногда до тех пор, пока не будет получено более пятидесяти слоев теста. Чем больше слоев, тем более крутой круассан!

Настоящие круассаны – без начинки

Классические круассаны те, которые без начинки. Тем не менее сейчас в булочных предлагается огромное разнообразие этой выпечки со всевозможными наполнителями: со сладкими джемами, сливочными кремами, с беконом и салатами.

Кронат – гибрид круассана и пончика

Доминик Ансель, кондитер французского происхождения, проживающий в Нью-Йорке, в 2013 году создал гибрид круассана и пончика (croissant + donut).

В состав теста входят мука, яйцо, около 130 граммов сливочного масла, вода, соль, сахар, дрожжи и столовая ложка жирных сливок. Позднее в тесто надо будет завернуть еще один кусок сливочного масла весом порядка 250 граммов. Кроме того, понадобятся масло из виноградных косточек, глазурь и декоративная посыпка.

Самый большой круассан в мире

В 2013 году кондитеры из Кременчуга приготовили самый большой круассан в мире и попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Круассан более чем в 160 раз превышал размеры стандартного аналога и имел длину 70 см, ширину 35 см, вес 5 кг 500 гр.