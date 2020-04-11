В субботу, 11 апреля, на Донбассе вследствие обстрелов российско-оккупационных войск получили ранения трое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибр 120 мм 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” было зафиксировано пять вражеских обстрелов. Утром российские наемники дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Новотошковского. Враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины возле Новозвановки.

По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” оккупанты из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли украинских воинов неподалеку Славного и Широкино.

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность… Вследствие преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время вражеских обстрелов украинские воины проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима “тишины”. Потери противника уточняются.