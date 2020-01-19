Сегодня, 19 января, украинцы отмечают завершающий праздник рождественского цикла - Крещение, или Иордан. А еще сегодня празднуют Богоявление.

Об этом рассказывают #Буквы.

Начало праздника Богоявления относится к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. Со II века сохранилось свидетельство святителя Климента Александрийского о праздновании Крещения Господня.

Праздник принадлежит к числу двунадесятых – главных церковных праздников. Он посвящен крещению в водах реки Иордан Иисуса Христа, которое совершил пророк Иоанн Креститель.

Как гласит Библия, во время крещения Иисуса с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался голос Божий, поэтому праздник и называется Богоявлением.

В этот день обряды украинцев связаны с водой: утром обязательно шли в церковь, где после праздничного богослужения происходило торжественное освящение воды, которое называли великим.

Еще воду освящают на берегах водоемов: рек, озер. Во льду вырубали прорубь в виде большого креста, куда священник погружал крест. К нам пришла традиция купаться в ледяной проруби.

Освященную на Крещение воду многие считают панацеей от болезней.

Что нельзя делать на Крещение?

Нельзя набирать много воды, которая, как считается, на Крещение приобретает целебные свойства;

Нельзя ругаться и ссориться;

Нельзя убирать, вязать шить, тяжело работать. Нельзя стирать.

В крещенский Святвечер и на само Крещение нельзя давать деньги в долг. Лучше ничего не выносить с дома и не раздавать. Иначе весь год будете жить в бедности.

Народные приметы на Крещение

Если все небо будет хмурым, то всякому хлебу родиться хорошо; если же только на востоке, то хорошо уродится рожь, на юге – просо, а на севере – гречка.

Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, пасмурная и снежная – к хорошему урожаю.

На Иордан снег идет – к урожаю, а ясный день – к неурожаю.

Если идя на Иордан, пролетят впереди воробьи, то в селе будет большая смертность детей, грачи – беда для молодежи, а гуси – для пожилых людей.

Во время освящения воды идет снег – хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеба.

Если днем ​​иней, то в соответствующий день (такого же числа) надо сеять пшеницу.

Если в этот день звездная ночь, то родят орехи и ягоды.

Если похмуро, то хлеба будет достаточно.

На Крещение день теплый, значит будет хлеб темный.

Хлопья снега – к урожаю.

В ПЦУ назвали мифом утверждение, что освященная вода в проруби может избавить человека от грехов. В церкви призвали не подменять купанием молитву и исповедь.