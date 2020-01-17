Об этом проинформировали в Православной церкви Украины.
В ПЦУ назвали мифом утверждение, что освященная вода в проруби может избавить человека от грехов. В церкви призвали не подменять купанием молитву и исповедь.
“В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения воды все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью “смыть грехи” в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не “освобождает” от грехов! Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения”, – сказано в сообщении.
В ПЦУ отмечают, что очень важно понимать суть христианского праздника Крещения и не путать его “с модой, традициями, народными верованиями, тем более – с предрассудками или суеверием”.
В пресс-службе церкви подчеркивают, что “освященная вода – не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает”.
“Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства исповеди и причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божьей”, – напомнили в пресс-службе.
В поместной церкви также дали несколько практических советов о ритуалах на Крещение. Так, в ПЦУ призывают не просить “священника “побрызгать больше”, ведь нет понятия “разбавленной святости”.
“Нет необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах – ведь тот, кто принесет на освящение воды даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит “большей святости”, – говорится в сообщении.
В ПЦУ уточнили, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду – это выбор для каждого. Но главное – не превращать такое купание в некий магический ритуал.
- В воскресенье, 19 января, украинцы будут отмечать завершающий праздник рождественского цикла – Крещение. Рано утром в храмах начнутся богослужения, после которых будет происходить освящение воды. Люди верят, что в этот день вода очищает и становится целебной, поэтому массово идут к водоемам, чтобы окунуться в ледяную прорубь и “быть здоровыми целый год”. #Буквы рассказали о том, как подготовится к купанию, и поможет ли это очистить грехи.
- В этом году для празднования и омовения в проруби в пределах Киева обустроили 16 локаций.