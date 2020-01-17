Купание в проруби на праздник Крещения никоим образом не "освобождает" от грехов и не приводит к духовному очищению.

Об этом проинформировали в Православной церкви Украины.

В ПЦУ назвали мифом утверждение, что освященная вода в проруби может избавить человека от грехов. В церкви призвали не подменять купанием молитву и исповедь.

“В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения воды все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью “смыть грехи” в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не “освобождает” от грехов! Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения”, – сказано в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что очень важно понимать суть христианского праздника Крещения и не путать его “с модой, традициями, народными верованиями, тем более – с предрассудками или суеверием”.

В пресс-службе церкви подчеркивают, что “освященная вода – не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает”.

“Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства исповеди и причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божьей”, – напомнили в пресс-службе.

В поместной церкви также дали несколько практических советов о ритуалах на Крещение. Так, в ПЦУ призывают не просить “священника “побрызгать больше”, ведь нет понятия “разбавленной святости”.

“Нет необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах – ведь тот, кто принесет на освящение воды даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит “большей святости”, – говорится в сообщении.

В ПЦУ уточнили, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду – это выбор для каждого. Но главное – не превращать такое купание в некий магический ритуал.