Сегодня, 5 февраля, в ряде областей прирост снежного покрова местами может достичь 30-50 см.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

5-6 февраля в центральных областях значительный снег, в восточных областях сильный снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метель, снежный покров может достичь 15 см.

В Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей снежный покров достигнет 30-50 см. В южных областях прогнозируется сильный дождь, который перейдет в мокрый снег; снежный покров 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с.

В Киеве сегодня также ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с; снежный покров 5-10 см.