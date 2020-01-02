В четверг, 2 января, в Украине начал работать Офис Генерального прокурора.

Соответствующий приказ Генпрокурора Руслана Рябошапки № 351 ранее был обнародован в газете “Голос Украины”.

“Днем начала работы Офиса Генерального прокурора назначить 2 января 2020 года”, — говорится в документе.

Офис Генерального прокурора – центральный орган в системе прокуратуры. Он создан на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры Украины в рамках реформирования системы, начатого в сентябре 2019 года.

В структуру Офиса входят 12 департаментов, 8 отдельных управлений, 2 специализированные прокуратуры, а также 1500 сотрудников.

Главой ведомства является Руслан Рябошапка.

Создание Офиса Генерального прокурора вместо Генпрокуратуры предусмотрено Законом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”. Он был инициирован президентом Владимиром Зеленским и принят Верховной Радой 9 сентября.

Данный документ также предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением Генеральному прокурору права создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса Генерального прокурора.

В списке прокуроров исключается должность заместителя Генерального прокурора – главного военного прокурора.

Уточнена норма о количестве сотрудников: из 15 тыс. сотрудников органов прокуратуры будет не более 10 тыс. прокуроров.

Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.

Стоит отметить, что в последние месяцы все прокуроры, которые хотят остаться в системе прокуратуры после преобразования ГПУ в Офис Генпрокурора, должны были пройти аттестацию, которую осуществляли специальные кадровые комиссии.

В итоге из 1339 прокуроров Генеральной прокуратуры только 610 преодолели аттестацию. 55 % прокуроров покинули органы прокуратуры.