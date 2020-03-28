Об этом проинформировали в пресс-службе Черниговской областной госадминистрации.

Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее у жителя Комаровки был диагностирован коронавирус.

“Признать населенный пункт Комаровка Борзнянского района Черниговской области очагом вспышки инфекционной болезни. Местным органам власти установить на территории населенного пункта особый режим проведения противоэпидемических мероприятий, а также особый режим въезда на территорию карантина и выезда из нее граждан и транспортных средств с выставлением двух контрольно-пропускных пунктов”, – говорится в сообщении.

Как проинформировал на своей странице в Facebook глава области Андрей Прокопенко, на КПП в населенном пункте будут дежурить медики и полицейские, а въезд-выезд из Комаровки будет осуществляться только при наличии документа, удостоверяющего личность.

“Мы не закрываем населенный пункт, мы устанавливаем особый режим въезда и выезда, чтобы ограничить выезд контактным лицам и максимально минимизировать распространение вируса. Борзнянская районная больница, в которой сейчас лечится больной, обеспечена лекарственными препаратами и средствами медзащиты. Здесь есть 3 аппарата искусственной вентиляции легких и 2 наркозно-дыхательных аппарата”, – отметил Прокопенко.

Он призвал жителей Комаровки и близлежащих населенных пунктов максимально самоизолироваться (особенно это касается контактных лиц).

Прокопенко уточнил, что сейчас установлено 91 контактное лицо в Комаровке и 23 в еще одном селе Красносельское. Все они находятся на самоизоляции.

“Предполагаем, что больной не предоставляет полную информацию о возможных обстоятельствах своего инфицирования. По информации соседей, он контактировал с родственниками, проживающими в Киеве, которые недавно вернулись из Италии. Информация проверяется правоохранителями”, – написал Прокопенко.