По состоянию на утро 2 июня Киев и еще 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Соответствующие данные приведены на сайте МОЗ.

Так, не готовы смягчать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая области и Киев.

Как известно, для перехода к следующему этапу ослабления карантина областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность медучреждений и охват тестированием.

Показателям инцидентности не соответствуют Волынская (13,29 на 100 тыс. населения при предельному показателю 12 на 100 тыс. населения), Львовская (13,10), Ровенская (30,19) и Черновицкая (34,29) области, а также Киев (12,17).

Показателем количества тестирований на 100 тыс. населения (определенный как не менее 12) не отвечают Донецкая (8,51), Днепропетровская (9,88) и Харьковская (11,63) области.

В то же время заполняемость коек в больницах, которые принимают больных коронавирусом ни в одной области не превышает 50%.

С 1 июня в Украине начинается третий этап смягчения карантина. Разрешается работа бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий в группах не более десяти человек, например, автошколы.