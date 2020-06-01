Об этом рассказывают #Буквы.

Смягчение карантина

С 1 июня в Украине начинается третий этап смягчения карантина.

С сегодняшнего дня области по показателям могут перейти на новый этап ослаблений: разрешается работа бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий в группах не более десяти человек, например, автошколы.

На входе должны стоять антисептики. Каждому посетителю должны проводить температурный скрининг – если выше 37,2, то человек не допускается в помещение. Персонал должен быть в масках.

Работа детских садов

С 1 июня в Киеве должны возобновить работу детские сады. В МОЗ Украины согласовали новый санитарный регламент, который регулирует работу детсадов на очередном этапе ослабления карантина. Детям и воспитателям будут ежедневно мерить температуру; в помещениях обязательна дезинфекция; запрещены мягкие игрушки, толстые ковры.

Возобновление движения ж/д транспорта и межобластных перевозок автотранспортом

С первого дня лета “Укрзализныця” запустит 42 поезда и 214 электричек, но позже их количество могут увеличить. Ж/д сообщение запускается не во всех областях. Сейчас есть решения областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Пассажирские перевозки по железной дороге на западе Украины будут возобновлены с 4 июня.

Работа ресторанов

С 10 июня в Украине должны открыть кофейни и рестораны. Заведения будут работать не только навынос и на летних террасах, но и в помещениях. Конечно, люди должны сохранять социальную дистанцию и по возможности находиться в масках.

Правила выезда за границу

С 1 июня при поездках за границу украинцы могут подавать e-паспорт и е-паспорт для выезда за границу через Единый государственный веб-портал электронных услуг “Портал Дія”. Для этого надо загрузить мобильное приложение.

Электронный паспорт гражданина Украины и электронный паспорт для выезда за границу приравнивается к бумажному.

Авиасообщение с другими странами

С 15 июня Украина должна возобновить международное авиасообщение.

“Новая почта” будет брать деньги за хранение посылок

На период карантина “Новая Почта” отменила плату за хранение посылок в отделениях. Однако с 1 июня все возвращается к прежним правилам. Посылки хранятся на почте бесплатно в течение семи календарных дней, а на восьмой день уже будет начисляться плата.

При этом плату не будут начислять до 7 июня включительно – для отправлений, которые поступят в отделения до 1 июня.

Ограничения на движение грузовиков

С 1 июня в Украине движение транспортных средств весом более 24 тонны по дорогам государственного значения и при температуре выше +28 градусов будет ограничено.

10 гривен в монете

Национальный банк вводит в оборот монеты номиналом 10 гривен. Новые монеты станут действительным платежным средством на территории Украины с 3 июня 2020 года.

Это будет небольшая по размеру и легкая монета. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Камеры фиксации нарушений ПДД

С 00:00 1 июня в Киеве заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.

Напомним, что систему автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в столице запустили в тестовом режиме 12 марта.

Снижение цены на газ

“Нафтогаз” в июне снизит цену на природный газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты, на 20,7% по сравнению с ценой текущего месяца – до 3255,6 гривен за тысячу кубов.

В июне украинцам придут две платежки за газ – одна за фактически потребленный в мае газ, а вторая уже за транспортировку газа в июне.

Завершение адаптивного карантина

На заседании Кабинета Министров 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.