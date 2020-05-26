В Украине 7 областей не готовы к смягчению карантина.

Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Не готовы к ослаблению карантина: Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ровенская и Черновицкая области.

“Условия для смягчения карантина касаются трех показателей: инцидентность (количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) должна быть не более 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в больницах для больных коронавирусом не должна быть более 50 %. Сегодня в Украине заполненность коек на более чем 50 % только в одной области – Черновицкой области – 54,5 %” – сказал Ляшко.

Второй показатель – количество проведенных ПЦР-тестирований за последние 7 дней и 100 тыс. населения.

“Следующий показатель – среднее количество ПЦР-тестирования за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Сегодня мы пересчитали показатели, и по тестированию не проходит Донецкая область, у них 9 тестов на 100 тыс. населения, Луганская область – 9 тестов на 100 тыс. населения и Львовская область – 11,98 тестов на 100 тыс. населения. По инцидентности не соответствуют показателям Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области”, – добавил Виктор Ляшко.