Сенатор-республиканец Марта Максалли (Аризона, США) призвала генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреесуса уйти в отставку, потому что он покрывал ложь Китая о COVID-19.

Об этом она заявила в эфире программы Fox Business.

По мнению Максалли, китайские власти скрывали информацию о коронавирусе, что нанесло непоправимый вред всему миру.

В свете этих слов она требует главу ВОЗ подать в отставку.

“ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру”, – заявила сенатор.

Она подчеркнула, что данные, предоставленные Китаем, были неправдивыми, что привело к тысячам смертей в США от этого коронавируса.

“Я никогда не доверяла коммунистам. И их сокрытие этого вируса, который возник у них, привело к ненужным смертям в Америке и во всем мире”, – сказала сенатор.

Представитель ВОЗ в США Тарик Яшаревич не ответил прямо на требования сенатора, а лишь отметил, что организация ожидает от членов “своевременного и точного представления данных”.