Об этом она заявила в эфире программы Fox Business.
По мнению Максалли, китайские власти скрывали информацию о коронавирусе, что нанесло непоправимый вред всему миру.
В свете этих слов она требует главу ВОЗ подать в отставку.
“ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру”, – заявила сенатор.
Она подчеркнула, что данные, предоставленные Китаем, были неправдивыми, что привело к тысячам смертей в США от этого коронавируса.
“Я никогда не доверяла коммунистам. И их сокрытие этого вируса, который возник у них, привело к ненужным смертям в Америке и во всем мире”, – сказала сенатор.
Представитель ВОЗ в США Тарик Яшаревич не ответил прямо на требования сенатора, а лишь отметил, что организация ожидает от членов “своевременного и точного представления данных”.
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