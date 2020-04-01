Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, трансляцию вел NBC News.
Так по состоянию на утро 1 апреля в штате Нью-Йорк 83 172 подтвержденных случая COVID-19. 12 226 пациентов нуждались в госпитализации и сейчас проходят лечение в больницах. По словам Куомо, по меньшей мере 1941 жителей штата с положительным результатом на коронавирус умерли.
Согласно переписи населения 2015 года, в штате проживали порядка 19,7 млн человек. Таким образом, количество заболевших в штате составляет около 0,42% населения.
При этом в Китае, где по оценкам 2019 проживает 1,4 млрд человек и где COVID-19 был обнаружен впервые, количество заболевших сейчас на тысячу меньше, чем в Нью-Йорке — 82 361. Это около 0,006% процентов населения.
По прогнозам медиков, озвученным Куомо, штат достигнет апогея в отношении случаев коронавируса “примерно в конце апреля”. Штату может понадобиться до 110 тысяч больничных коек и 37 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.
- Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке мобилизовали медработников, все больницы обслуживают только зараженных COVID-19. В Центральном парке уже организовали временный госпиталь на 68 мест, чтобы принимать заразившихся.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.