Количество пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке превысило количество заболевших во всем Китае.

Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, трансляцию вел NBC News.

Так по состоянию на утро 1 апреля в штате Нью-Йорк 83 172 подтвержденных случая COVID-19. 12 226 пациентов нуждались в госпитализации и сейчас проходят лечение в больницах. По словам Куомо, по меньшей мере 1941 жителей штата с положительным результатом на коронавирус умерли.

Согласно переписи населения 2015 года, в штате проживали порядка 19,7 млн человек. Таким образом, количество заболевших в штате составляет около 0,42% населения.

<noscript><iframe title="NY Gov. Andrew Cuomo Holds Coronavirus Briefing | NBC News (Live Stream Recording)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/00GKmNkpZxo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

При этом в Китае, где по оценкам 2019 проживает 1,4 млрд человек и где COVID-19 был обнаружен впервые, количество заболевших сейчас на тысячу меньше, чем в Нью-Йорке — 82 361. Это около 0,006% процентов населения.

По прогнозам медиков, озвученным Куомо, штат достигнет апогея в отношении случаев коронавируса “примерно в конце апреля”. Штату может понадобиться до 110 тысяч больничных коек и 37 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.