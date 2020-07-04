Об этом он написал в Facebook.
Он опубликовал фото с одной из подозреваемых в деле Шеремета – Яной Дугарь.
“200 дней вранья, но вся борьба за незаконно обвиненных еще впереди, под стенами судов и не только. Но мы победим полицейское беззаконие, или оно постепенно загонит нас в подвалы”, – написал Сенцов.
- Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не руководит следствием по делу об убийстве Павла Шеремета. #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.