Экс-политзаключенный Олег Сенцов присоединился к акции поддержки подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета "200 дней вранья".

Об этом он написал в Facebook.

Он опубликовал фото с одной из подозреваемых в деле Шеремета – Яной Дугарь.

“200 дней вранья, но вся борьба за незаконно обвиненных еще впереди, под стенами судов и не только. Но мы победим полицейское беззаконие, или оно постепенно загонит нас в подвалы”, – написал Сенцов.