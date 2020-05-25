Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом после судебного заседания сообщил агентству “Укринформ” адвокат Николай Ореховский.

“Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 000 гривен, обязал одеть электронный браслет и возложил обязанности находиться в районе, в котором размещена воинская часть, где Яна проходит военную службу”, – отметил он.

Ореховский отметил, что защитники Яны Дугарь подготовят апелляцию на это решение и указал, что судья Виталий Писанец не принял во внимание предоставленные стороной защиты документы, а также готовность пять человек взять Дугарь на поруки.

На Дугарь также возложены следующие обязанности: прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда; не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении места жительства или работы; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Отметим, сегодня, 25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.