Об этом после судебного заседания сообщил агентству “Укринформ” адвокат Николай Ореховский.
“Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 000 гривен, обязал одеть электронный браслет и возложил обязанности находиться в районе, в котором размещена воинская часть, где Яна проходит военную службу”, – отметил он.
Ореховский отметил, что защитники Яны Дугарь подготовят апелляцию на это решение и указал, что судья Виталий Писанец не принял во внимание предоставленные стороной защиты документы, а также готовность пять человек взять Дугарь на поруки.
На Дугарь также возложены следующие обязанности: прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда; не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении места жительства или работы; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля.
Отметим, сегодня, 25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”.