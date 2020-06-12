Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не руководит следствием по делу об убийстве Павла Шеремета. Ранее Президент Владимир Зеленский говорил о персональной ответственности министра за расследование этого дела.

Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 12 июня, в Запорожье состоялся совместный брифинг первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова, министра внутренних дел Арсена Авакова, главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Запорожье.

Во время брифинга журналисты задали министру внутренних дел вопрос о том, встречался ли он с президентом Владимиром Зеленским после его пресс-конференции 20 мая, на которой Глава государства заявил, что Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Также журналисты уточнили у министра, связаны ли изменения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с такой встречей.

Аваков ушел от прямого ответа на вопрос и заявил, что ни он, ни Президент, “не занимаются” расследованием дела.

“Послушайте, встреча с президентом никогда не влияет ни на дело, в том числе и дело Шеремета. Президент публичное лицо, выполняющее свои полномочия. В Конституции не написано, что Президент Украины должен руководить каким-то следствием и так далее. Зарубите себе это на носу. Более того скажу — и министр этим не занимается”, — сказал он.

Также министр добавил, что на сегодняшний день материалы по делу Шеремета открыты для защиты и переданы в суд.

На видео с 19 минуты

Дело Шеремета: предыстория

В декабре прошлого года Министерство внутренних дел провело брифинг, посвященный расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году. #Буквы публиковали информацию о расследовании, обнародованную на брифинге.

На встрече присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства тогда заявил, что надеется вскоре услышать фамилию заказчика убийства журналиста Павла Шеремета.

Также присутствовал Министр внутренних дел Арсен Аваков. Непосредственно Аваков объявил, что следователи Нацполиции задержали подозреваемых в убийстве.

Позднее на брифинге было сообщено, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко.

Согласно озвученной на брифинге версией следствия, взрывчатку под автомобиль журналиста заложила Юлия Кузьменко, а Антоненко, который проживает в этом районе и хорошо ориентируется в местности, находился рядом с ней и являлся организатором преступления. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Арест был неоднократно продлен, музыкант будет находиться под стражей до 23 июля.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог. Арест также был продлен, Кузьменко остается под стражей до 24 июля 2020 года.

Яну Дугарь в декабре поместили под круглосуточный домашний арест. 24 января суд смягчил меру пресечения для Яны Дугарь, назначив ночной домашний арест. 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 000 гривен. Средства были собраны за 3 часа.

Защитники подозреваемых нашли в версии следствия с десяток нестыковок, которые вызывают сомнения в обоснованности обвинений. Подробнее о них #Буквы рассказывали в статье “Убийство Шеремета: что происходит в деле через месяц. Громкие обещания и нестыковки”.

В Киеве и других городах Украины неоднократно проходили акции в поддержку фигарунтов дела. 25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко под Офисом Президента требовали освободить фигурантов дела Шеремета. 5 июня по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ответственность за расследование

20 мая в Мариинском парке состоялась пресс-конференция Президента Владимира Зеленского, на которой Глава государства поспорил с журналистом Bihus.Info Даниилом Мокриком при обсуждении дела об убийстве Павла Шеремета. Журналист Даниил Мокрык напомнил Зеленскому о том, что в декабре 2019 года Президент лично пришел на брифинг о “раскрытии убийц журналиста Павла Шеремета” (как заявляли руководители полиции и Министерства внутренних дел без решения суда) и своим присутствием “поставил свою политическую визу и взял на себя политическую ответственность” за обвинения подозреваемых. Мокрик поинтересовался у Зеленского, какую ответственность лично Президент понесет в том случае, если в итоге окажется, что по подозрению в убийстве Шеремета в следственном изоляторе сидят невиновные люди. В своем ответе Президент сказал, что готов нести ответственность “там, где он может” и заявил, что журналист пытался “ставить его на место”. Также Зеленский заявил, что его “затянули” прийти на брифинг, где называли подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. “Сейчас в стране все построено так, что и за все, что происходит в правительстве, я несу ответственность, и за все по делу Шеремета, я должен нести ответственность. За все по делу Екатерины Гандзюк я несу ответственность”, – прокомментировал он.

На этой же пресс-конференции Зеленский объяснил, что министр МВД Арсен Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, так как это “его сегодняшняя ответственность”.

“Арсен Борисович Аваков не мой кум, не мой близкий товарищ. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная у нас ситуация? Считаю, да. Но его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он начал это дело, он должен довести его до результата, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны”, – сказал Зеленский.

Позднее, 11 июня, в интервью “Украинской правде” Владимир Зеленский повторил этот тезис. На вопрос, при каком условии Арсен Аваков может покинуть свою должность Глава государства ответил следующее: “Мы с ним договорились… Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно – увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат по делам Гандзюк и Шеремета. Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело”. Новый виток в деле Шеремета Защитники фигурантов сообщили, что в день пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского Офис генерального прокурора изменил всю группу прокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

21 мая, на следующий день после пресс-конференции, стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам. Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

Теперь же слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы” из текста подозрения были убраны. Помимо этого, в соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

1 июня стало известно, что материалы в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.