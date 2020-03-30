Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Уточняется, что решение о назначении Марченко министром поддержали 256 народных депутатов Украины.

Сергей Марченко закончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности “управление государственными финансами”.

Министр имеет степень кандидата экономических наук.

С 2002-го года он работает на государственной службе.

При этом в 2018-2020 годах Марченко занимал пост заместителя главы Администрации Президента Петра Порошенко.

С 2016 до 2018 года он был заместителем министра финансов.

В 2019 году Сергей Марченко баллотировался в народные депутаты Украины от партии “Украинская стратегия Гройсмана”.