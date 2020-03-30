Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Уточняется, что решение о назначении Марченко министром поддержали 256 народных депутатов Украины.
Сергей Марченко закончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности “управление государственными финансами”.
Министр имеет степень кандидата экономических наук.
С 2002-го года он работает на государственной службе.
При этом в 2018-2020 годах Марченко занимал пост заместителя главы Администрации Президента Петра Порошенко.
С 2016 до 2018 года он был заместителем министра финансов.
В 2019 году Сергей Марченко баллотировался в народные депутаты Украины от партии “Украинская стратегия Гройсмана”.
- Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского.