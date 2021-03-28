Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон заявил, что сертификаты вакцинации против COVID-19 для Евросоюза появятся уже 15 июня этого года.

Об этом он рассказал в эфире французского телеканала La Chaîne Info.

“Пока мы можем быть уверены, что каждый европеец, желающий пройти вакцинацию, будет иметь доступ к вакцине, это будет в следующие два-три месяца. Также будет хорошо, если мы сможем получить медицинский сертификат, который демонстрирует ваше состояние”, – добавил комиссар.

Бретон объяснил, что сертификат будет иметь как электронную, так и бумажную версии. Вверху документа расположен QR-код, который покажет состояние здоровья вне зависимости от того, был ли человек вакцинирован или нет. Кроме того, в сертификате укажут имя и фамилию, дату рождения, номер паспорта, а также сам QR-код. У человека, который прошел вакцинацию, будет указан тип вакцины. Также в документе отметят, если владелец сертификата был носителем COVID-19.

Фото: LCI

Как уточнил Бретон, у тех, кто не проходил вакцинацию и не болел COVID-19, будут указываться результаты ПЦР-теста.

Информация, указанная в сертификате, будет доступна на всех языках стран ЕС. Еврокомиссар добавил, что сертификат станет доступен в середине июня. Авиакомпании могут попросить документ, однако если его нет, то пассажир может предоставить результаты ПЦР-теста