Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, в доработанном проекте закона о внесении в Конституцию изменений относительно децентрализации Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица. Кориневич уточнил, что эта правка была внесена по его обращению.

“Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, считается целесообразным с целью соблюдения позиции Украины на международной арене оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины”, – подчеркнул Кориневич.

В обращении отмечается, что неупоминание Севастополя в Конституции может привести к пропагандистским тезисам страны-оккупанта о том, что Украина “отказалась” или “забыла” о нем. Эти доводы имеют значение для отстаивания политической позиции нашей страны на международной арене о том, что на территории Крыма есть две оккупированные административно-территориальные единицы.

“В связи с этим просил бы вас рассмотреть вопрос об оставлении в статье 133 проекта закона отдельного упоминания про город Севастополь”, – говорится в обращении Кориневича.

В данный момент, согласно ст. 133 Конституции Украины, специальный статус имеют города Киев и Севастополь.