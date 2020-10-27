#Буквы рассказывают, где и когда можно будет посмотреть матч.
Групповой этап – группа В – тур 2 из 6.
Начало: 19:55 по Киеву. Матч пройдет с участием болельщиков.
Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале “Футбол 1”.
Арбитр в поле – Георги Кабаков (Болгария)
Орієнтовні склади команд:
Ориентировочные составы:
“Шахтер”: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Соломон, Патрик, Марлос, Тете, Дентиньо.
“Интер”: Ханда́нович – Бастони, Де Врей, Д’Амброзио, Коларов, Видаль, Брозович, Хакими, Барелла, Мартинес, Лукаку.
На поле не выйдут: Исмаили, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Фернандо, Сергей Кривцов (“Шахтер”) – Стефано Сенси, Алексис Санчес (“Интер”).
- Донецкий “Шахтер” победил “Реал Мадрид”, самую титулованную команду Лиги чемпионов УЕФА, в первом групповом туре чемпионата.