#Буквы рассказывают, где и когда можно будет посмотреть матч.
В игре решится судьба путевки в плей-офф турнира.
Начало матча запланировано на 22:00 (по киевскому времени).
Место проведения: стадион “Джузеппе Меацца” в Милане.
Прямую трансляцию будет вести телеканал “Футбол 2”. Онлайн-трансляцию также можно будет посмотреть на платформах MEGOGO и Oll.tv.
Турнирное положение
Судьба группы B остается неясной. “Шахтер” сейчас занимает второе место с 7 очками, а “Интер” – последнее с 5 очками.
Лидирует “Боруссия” М с 8 очками, третий – “Реал” Мадрид с 7 очками.
“Шахтер”
“Шахтер” дважды уступил “Боруссии” М, но в обоих поединках победил “Реал”, а также сыграл вничью с “Интером” в Киеве.
“Горняки” могут выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов: для этого нужно одержать сегодня победу в Милане.
Ничьей будет достаточно только в том случае, если в параллельной встрече “Реал” дома не победит “Боруссию”.
“Интер”
“Интеру” для выхода в 1/8 финала нужна только победа над “Шахтером”. Подопечные Антонио Конте продолжают борьбу благодаря тому, что были сильнее в матче с “Боруссией” (2:3).
Ранее “Интер” и “Шахтер” провели 4 поединка: дважды победил “Интер”, дважды фиксировалась ничья.
Потери
У “Шахтера” травмированы Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Исмаили и Фернандо. В заявку включены Дентиньо и Богдан Вьюнник.
У “Интера” могут не сыграть футболисты Николо Барелла и Артуро Видаль.
- Накануне на НСК “Олимпийский” в Киеве прошел футбольный матч между “Динамо” и венгерским клубом “Ференцварош”, по итогам которого киевляне одержали победу и вышли в плей-офф Лиги Европы.