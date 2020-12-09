В среду, 9 декабря, донецкий "Шахтер" проведет решающий поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против миланского "Интера".

#Буквы рассказывают, где и когда можно будет посмотреть матч.

В игре решится судьба путевки в плей-офф турнира.

Начало матча запланировано на 22:00 (по киевскому времени).

Место проведения: стадион “Джузеппе Меацца” в Милане.

Прямую трансляцию будет вести телеканал “Футбол 2”. Онлайн-трансляцию также можно будет посмотреть на платформах MEGOGO и Oll.tv.

Турнирное положение

Судьба группы B остается неясной. “Шахтер” сейчас занимает второе место с 7 очками, а “Интер” – последнее с 5 очками.

Лидирует “Боруссия” М с 8 очками, третий – “Реал” Мадрид с 7 очками.

“Шахтер”

“Шахтер” дважды уступил “Боруссии” М, но в обоих поединках победил “Реал”, а также сыграл вничью с “Интером” в Киеве.

“Горняки” могут выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов: для этого нужно одержать сегодня победу в Милане.

Ничьей будет достаточно только в том случае, если в параллельной встрече “Реал” дома не победит “Боруссию”.

“Интер”

“Интеру” для выхода в 1/8 финала нужна только победа над “Шахтером”. Подопечные Антонио Конте продолжают борьбу благодаря тому, что были сильнее в матче с “Боруссией” (2:3).

Ранее “Интер” и “Шахтер” провели 4 поединка: дважды победил “Интер”, дважды фиксировалась ничья.

Потери

У “Шахтера” травмированы Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Исмаили и Фернандо. В заявку включены Дентиньо и Богдан Вьюнник.

У “Интера” могут не сыграть футболисты Николо Барелла и Артуро Видаль.