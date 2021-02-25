Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: 19:55
Онлайн-трансляция: на телеканале “Футбол 1”, текстовая трансляция на сайте “Футбол 24”.
Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания).
Ориентировочные составы:
“Шахтер”: Трубин, Додо, Кривцов, поздравляю, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.
“Маккаби”: Даниэль, Сабор, Тиби, Эрнандес, Жералдо, Рикан, Голаса, Глазер, Блэкмен, Пешич, Хозез.
Травмированные: Исмаили, Малышев, Дентиньо – Карзев.
Под вопросом: Степаненко – Коэн, Николич.
Интересные факты:
В прошлом сезоне “Шахтер” на своем поле победили “Бенфику” (2:1) и “Вольфсбург” (3:0). Оба поражения дончане потерпели на стадии 1/16 финала.
“Шахтер” выиграл 10 из 11 противостояний плей-офф еврокубков после победы в первом матче на выезде.
Последний раз горняки побеждали в гостевом первом матче в 1/8 финала прошлого сезона – 2:1 против “Вольфсбурга”.
- 24 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором “Боруссия М” из Менхенгладбаха приняла “Манчестер Сити”.