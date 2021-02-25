Сегодня, 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч между футбольными клубами "Шахтер" (Донецк) и "Маккаби" (Тель-Авив).

Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: 19:55

Онлайн-трансляция: на телеканале “Футбол 1”, текстовая трансляция на сайте “Футбол 24”.

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания).

Ориентировочные составы:

“Шахтер”: Трубин, Додо, Кривцов, поздравляю, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.

“Маккаби”: Даниэль, Сабор, Тиби, Эрнандес, Жералдо, Рикан, Голаса, Глазер, Блэкмен, Пешич, Хозез.

Травмированные: Исмаили, Малышев, Дентиньо – Карзев.

Под вопросом: Степаненко – Коэн, Николич.

Интересные факты:

В прошлом сезоне “Шахтер” на своем поле победили “Бенфику” (2:1) и “Вольфсбург” (3:0). Оба поражения дончане потерпели на стадии 1/16 финала.

“Шахтер” выиграл 10 из 11 противостояний плей-офф еврокубков после победы в первом матче на выезде.

Последний раз горняки побеждали в гостевом первом матче в 1/8 финала прошлого сезона – 2:1 против “Вольфсбурга”.