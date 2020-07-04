Об этом сообщает издание Хsport.
“Динамо” принимало “Шахтер” на пустом НСК “Олимпийский”.
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу “горняков”.
“Шахтер” усилиями Тараса Степаненко и Евгения Коноплянки выиграл первый тайм со счетом 2:0. Но киевляне отыгрались во втором.
На 72-й минуте после паса Тайсона Алан Патрик забил еще один гол в ворота “Динамо” – 3:2.
После этого матча отрыв “Шахтера” от “Динамо” составляет 20 очков.
Стоит отметить, что команды преследовали перед матчем разные цели. “Шахтер” доигрывает выигрышный сезон (ранее футбольный клуб досрочно стал чемпионом Украины).
А “Динамо” ведет борьбу за второе место в Премьер-лиге. Это даст команде возможность выступить в Лиге чемпионов УЕФА.
Чемпионат Украины, 29-й тур:
“Динамо” – “Шахтер” 2:3
Голы: Вербич, 51, де Пена, 67 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Патрик, 72
“Динамо”: Бойко, Кендзера, Сирота, Пиварич, Вербич, Мохаммед, Шапаренко, Цитаишвили (Караваев, 74), Сидорчук, Буяльский (Каргбо, 84), Русин (де Пена, 46).
“Шахтер”: Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Болбат (Сиприано, 54), Алан Патрик, Маркос Антонио, Коноплянка (Марлос, 76), Степаненко (Бондаренко, 76), Соломон (Тайсон, 71), Мораес (Фернандо Педро, 77).
Предупреждения: Соломон (17), Болбат (42), Степаненко (61), Мохаммед (63).
- В субботу, 20 июня, донецкий “Шахтер” досрочно стал чемпионом Украины по футболу, обыграв в Киеве “Александрию” со счетом 3:2.
- 31 мая донецкий “Шахтер” со счетом 3:1 обыграл киевское “Динамо” в матче украинской Премьер-лиги.