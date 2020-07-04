Об этом сообщает издание Хsport.

“Динамо” принимало “Шахтер” на пустом НСК “Олимпийский”.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу “горняков”.

“Шахтер” усилиями Тараса Степаненко и Евгения Коноплянки выиграл первый тайм со счетом 2:0. Но киевляне отыгрались во втором.

На 72-й минуте после паса Тайсона Алан Патрик забил еще один гол в ворота “Динамо” – 3:2.

После этого матча отрыв “Шахтера” от “Динамо” составляет 20 очков.

Стоит отметить, что команды преследовали перед матчем разные цели. “Шахтер” доигрывает выигрышный сезон (ранее футбольный клуб досрочно стал чемпионом Украины).

А “Динамо” ведет борьбу за второе место в Премьер-лиге. Это даст команде возможность выступить в Лиге чемпионов УЕФА.

Чемпионат Украины, 29-й тур:

“Динамо” – “Шахтер” 2:3

Голы: Вербич, 51, де Пена, 67 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Патрик, 72

“Динамо”: Бойко, Кендзера, Сирота, Пиварич, Вербич, Мохаммед, Шапаренко, Цитаишвили (Караваев, 74), Сидорчук, Буяльский (Каргбо, 84), Русин (де Пена, 46).

“Шахтер”: Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Болбат (Сиприано, 54), Алан Патрик, Маркос Антонио, Коноплянка (Марлос, 76), Степаненко (Бондаренко, 76), Соломон (Тайсон, 71), Мораес (Фернандо Педро, 77).

Предупреждения: Соломон (17), Болбат (42), Степаненко (61), Мохаммед (63).