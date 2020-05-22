Это произошло в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
В программе обсуждалось интервью Дмитрия Гордона с боевиком “ДНР” Игорем Гиркиным. Предметом разговора было то, насколько проведение такого интервью было оправданным.
Сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко отметила, что интервью с Гиркиным выпускались и раньше, и в новом интервью “на самом деле нет ничего нового”.
“Там нет ничего такого , что должно привести в Гаагу не марионетку, которая уже, действительно, наговорила на 10 пожизненных, а его кукловодов”, — сказала Геращенко.
В свою очередь Гордон заявил, что ранее записанные интервью, в отличие от сделанного им, не были записаны должным образом, и потому не использовались правоохранителям.
Затем Дмитрий решил парировать Ирине, заявив, что ее на самом деле возмущает информация, изложенная террористом, поскольку она якобы изобличает ее бездеятельность. Однако свою реплику Гордон начал со слов о том, что “не хочет обижать девушку”.
Это вызвало возмущение многих гостей студии. Гордону напомнили, что он должен обращаться к Геращенко уважительно, учитывая ее статус.
Дмитрий Гордон: Теперь важный вопрос. Я не хочу обижать Ирину, она девушка. Я хочу сказать о том, что…
ведущий Савик Шустер: Тут момент такой…
Дмитрий Гордон: Не-не, я девушек не могу обижать.
ведущий Савик Шустер: Но подождите. Ирина — политик.
Ирина Геращенко: Прошу прощения. Я глава оппозиционной фракции в парламенте, юноша.
Дмитрий Гордон: Тогда я вас обижу. Все, я все понял. Я все понял.
Ирина Геращенко: Меня вы не обидите, слишком много чести.
Дмитрий Гордон: Щас я вас обижу тогда.
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