Это произошло в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

В программе обсуждалось интервью Дмитрия Гордона с боевиком “ДНР” Игорем Гиркиным. Предметом разговора было то, насколько проведение такого интервью было оправданным.

Сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко отметила, что интервью с Гиркиным выпускались и раньше, и в новом интервью “на самом деле нет ничего нового”.

“Там нет ничего такого , что должно привести в Гаагу не марионетку, которая уже, действительно, наговорила на 10 пожизненных, а его кукловодов”, — сказала Геращенко.

В свою очередь Гордон заявил, что ранее записанные интервью, в отличие от сделанного им, не были записаны должным образом, и потому не использовались правоохранителям.

Затем Дмитрий решил парировать Ирине, заявив, что ее на самом деле возмущает информация, изложенная террористом, поскольку она якобы изобличает ее бездеятельность. Однако свою реплику Гордон начал со слов о том, что “не хочет обижать девушку”.

Это вызвало возмущение многих гостей студии. Гордону напомнили, что он должен обращаться к Геращенко уважительно, учитывая ее статус.