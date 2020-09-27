27 сентября стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха — регионе, который уже несколько десятилетий является предметом спора между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

#Буквы рассказывают историю конфликта.

С чего все началось

В 1921 году постановлением Политбюро ЦК РКП (б) Нагорный Карабах, который был населен преимущественно армянами, был включен в состав Азербайджанской ССР с созданием автономии.

20 февраля 1988 года совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился к руководству СССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР с просьбой о передаче Нагорного Карабаха Армении. Тогда политбюро ЦК КПСС ответило отказом. Это стало причиной протестов в Ереване и Степанакерте, а также погромов среди армянского и азербайджанского населения.

В декабре 1989 года власти Армянской ССР и НКАО подписали совместное постановление о включении области в состав Армении, в ответ Азербайджан обстрелял карабахские границы. В январе 1990 года Верховный совет СССР объявил чрезвычайное положение в зоне конфликта.

В течение апреля-мая 1991 года в Нагорно-Карабахском автономной области ОМОН Азербайджана и силовики МВД СССР депортировали армянское население из 24 карабахских сел, более сотни человек были убиты.

2 сентября 1991 года в Степанакерте провозгласили Нагорно-Карабахскую республику. Власти Азербайджана заявили, что данный акт является незаконным. Начавшаяся война между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и поддерживающей его Арменией, повлекла гибель от 15 тыс. до 25 тыс. человек, более 25 тыс. получили ранения, сотни тысяч мирных жителей стали вынужденными переселенцами.

С апреля по ноябрь 1993 года Совбез ООН принял четыре резолюции с требованием о прекращении огня в регионе.

5 мая 1994 года три стороны подписали соглашение о перемирии, в результате которого Азербайджан фактически потерял контроль над Нагорным Карабахом.

Международно-правовой статус Нагорно-Карабахской республики

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, территория Нагорно-Карабахской автономной области является частью Азербайджанской Республики. В марте 2008 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию “Положение на оккупированных территориях Азербайджана” – за нее проголосовали 39 государств-членов. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ США, Россия и Франция проголосовали против.

Сейчас Нагорный-Карабах является непризнанной государствами-членами ООН республикой. По отношению к НКР не употребляются некоторые политические категории: президент, премьер-министр, выборы, правительство, парламент, флаг, герб, столица.

Нагорно-Карабахская республика признана частично признанными Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской республикой.

Обострение конфликта

В 2016 году Министерство обороны Азербайджана и Армении заявили о резком ухудшении ситуации в зоне карабахского конфликта в ночь с 1 на 2 апреля, когда начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в будущем возможно предоставление особого статуса для непризнанного Нагорного Карабаха.

12 июля 2020 на границе Азербайджана и Армении начались новые боевые действия, зафиксированы жертвы с обеих сторон. Министерство обороны Армении утверждало, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

Международная реакция

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала обе страны решить конфликт мирно.

Папа Римский Франциск обратился к властям Армении и Азербайджана с просьбой “сделать конкретные дела доброй воли и братства”, чтобы урегулировать конфликт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет поддерживать действия Азербайджана, назвав Армению “самой большой угрозой миру в регионе”.

МИД Украины выразило озабоченность обострением конфликта, а также выразило соболезнования родственникам и близким погибших.

27 сентября 2020

27 сентября министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщает, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщается о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Азербайджан также объявил военное положение в некоторых регионах и городах страны.