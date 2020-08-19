#Буквы поинтересовались, как родителям сделать правильный выбор.

Довольно часто можно услышать от родителей шистилеток-первоклассников, рано отдали ребенка в школу – она ​​не хочет учиться, а потому отстает от одноклассников.

Лучше отдать ребенка в школу в 7 лет. Но если учесть, что дети, которые идут в НУШ (новую украинскую школу) будут учиться 12 лет – то стоит отдавать в 6 лет.

В 5 лет однозначно нельзя идти в школу (и вашего ребенка просто не возьмут).

Какие критерии готовности ребенка к школьному обучению?

Физиологическое развитие ребенка. Может быть так, что ребенок хорошо развит интеллектуально, но недостаточно развита в плане физиологическом. Не до конца сформирован скелет и мышцы могут пострадать от постоянного сидения на уроках. А это приведет к хроническим болезням.

Баланс физической и интеллектуальной выносливости. Часто бывает, что ребенок хорошо усваивает материал, но не может долго концентрироваться на одном процессе, потому что слишком непоседливый.

Психологи отмечают, что семилетки лучше сосредотачиваются и управляют своим вниманием.

Интеллектуальное развитие. Память, мышление, внимание – все это выходит на первый план, перед умением читать и писать.

Как правильно выбрать школу

  • Составьте список ожиданий от школы.
  • В Интернете (обычно на сайте мэрии) можно найти список школ по рейтингу, почитать отзывы, ознакомиться с репутацией самого заведения и преподавателей.
  • Стоит перед тем, как подавать документы в школу, ее посетить, пообщаться с директором, или завучами.

Современная система образования предлагает несколько типов учебных заведений:

  • гимназия
  • колледж
  • лицей
  • образовательный комплекс
  • авторская школа
  • специализированная школа

По типу финансирования школы можно разделить на:

  • частные
  • государственные

Ранее #Буквы рассказывали, как подготовить ребенка в 1 класс.