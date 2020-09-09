#Буквы разбирались, сколько в этом учебном году будут отдыхать школьники.
Когда начнутся каникулы?
С 2015 года Министерство образования Украины предоставило право учебным заведениям самостоятельно определять даты школьных каникул. Но в любом случае при определении этих дат школы должны учитывать, что общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней. Обычно, осенние и весенние каникулы длятся по неделе, а зимние – две недели.
В то же время, Минобразования может только рекомендовать график школьного отдыха, согласно которому предлагается определить:
- осенние каникулы – с 26 октября по 1 ноября;
- зимние каникулы – с 25 декабря по 10 января;
- весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта;
- летние каникулы – с 1 июня по 31 августа.
Дополнительные выходные
Кроме официальных каникул, школьники будут иметь ряд дополнительных выходных, которые совпадают с официальными государственными праздниками.
В частности:
- 14 октября (среда) – День защитника Украины;
- 25 декабря (пятница) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы);
- 8 марта (понедельник) – Международный женский день;
- 1 мая (суббота) – День труда (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем будет понедельник 3 мая);
- 2 и 3 мая (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;
- 9 мая (воскресенье) – День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 10 мая).
Вдобавок к этому, из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября этого года, школьников могут отправить на внеплановые каникулы.
Вынужденные выходные
Стоит отметить, что школьники также могут иметь вынужденные выходные.
В случае сильных морозов, которые держатся несколько дней, школы закрывают для учащихся. В частности, при -25 на улице – для начальной школы, при -28 – для средней школы и при -30 – для учеников 10 и 11 классов.
Кроме того, если в классах температура будет ниже 18 градусов, то проводить занятия запрещено.
Также во время массовой заболеваемости школьников может быть объявлен карантин.