1 сентября, после почти полугодового перерыва, маленькие украинцы пошли в школу. Однако из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах продлили каникулы, в некоторых детей уже переводят на смешанную форму обучения, а в некоторых задумались о вынужденных каникулах.

#Буквы разбирались, сколько в этом учебном году будут отдыхать школьники.

Когда начнутся каникулы?

С 2015 года Министерство образования Украины предоставило право учебным заведениям самостоятельно определять даты школьных каникул. Но в любом случае при определении этих дат школы должны учитывать, что общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней. Обычно, осенние и весенние каникулы длятся по неделе, а зимние – две недели.

В то же время, Минобразования может только рекомендовать график школьного отдыха, согласно которому предлагается определить:

осенние каникулы – с 26 октября по 1 ноября;

зимние каникулы – с 25 декабря по 10 января;

весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта;

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа.

Дополнительные выходные

Кроме официальных каникул, школьники будут иметь ряд дополнительных выходных, которые совпадают с официальными государственными праздниками.

В частности:

14 октября (среда) – День защитника Украины;

25 декабря (пятница) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы);

8 марта (понедельник) – Международный женский день;

1 мая (суббота) – День труда (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем будет понедельник 3 мая);

2 и 3 мая (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

9 мая (воскресенье) – День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 10 мая).

Вдобавок к этому, из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября этого года, школьников могут отправить на внеплановые каникулы.

Вынужденные выходные

Стоит отметить, что школьники также могут иметь вынужденные выходные.

В случае сильных морозов, которые держатся несколько дней, школы закрывают для учащихся. В частности, при -25 на улице – для начальной школы, при -28 – для средней школы и при -30 – для учеников 10 и 11 классов.

Кроме того, если в классах температура будет ниже 18 градусов, то проводить занятия запрещено.

Также во время массовой заболеваемости школьников может быть объявлен карантин.