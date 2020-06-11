Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает вероятность переноса местных выборов, проведение которых запланировано на 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

“Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом. Если в Украине будут основания для введения тотального карантинного ограничения, то наверняка мы будем вынуждены перенести эти выборы”, – сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что местные выборы станут завершающим этапом реформы децентрализации, так как пройдут по-новому административно-территориальному делению.

“Мы завершили формирование перспективного плана общин всей Украины, завершив и подписав все перспективные планы всех областей. Сегодня мы ведем дискуссию и будем завершать формирование районов. Когда из 430 районов мы сформируем 129, по памяти, в Украине. И это будет, собственно, завершением основного процесса реформы децентрализации”, – сказал премьер.

Кроме того, он сообщил, что завтра, 12 июня, состоится внеочередное заседание Правительства, на котором планируется рассмотреть план образования районов в части реформы территориально-административного устройства Украины.