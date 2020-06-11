Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.
“Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом. Если в Украине будут основания для введения тотального карантинного ограничения, то наверняка мы будем вынуждены перенести эти выборы”, – сказал Шмыгаль.
Он также добавил, что местные выборы станут завершающим этапом реформы децентрализации, так как пройдут по-новому административно-территориальному делению.
“Мы завершили формирование перспективного плана общин всей Украины, завершив и подписав все перспективные планы всех областей. Сегодня мы ведем дискуссию и будем завершать формирование районов. Когда из 430 районов мы сформируем 129, по памяти, в Украине. И это будет, собственно, завершением основного процесса реформы децентрализации”, – сказал премьер.
Кроме того, он сообщил, что завтра, 12 июня, состоится внеочередное заседание Правительства, на котором планируется рассмотреть план образования районов в части реформы территориально-административного устройства Украины.
- Ранее сообщалось, что Центризбирком принял новый порядок изменения избирательного адреса. Теперь украинцы смогут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.