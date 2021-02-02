Об этом председатель фракции “Голоса” Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.
“Самое быстрое совещание у спикера. За шесть минут. Премьер-министр не пришел на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому встречу закрыли”, – отметил Железняк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заподозрил местные власти в махинациях и потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила максимальный тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр.
- Антимонопольный комитет Украины открыл дела против шести газоснабжающих компаний из-за существенного завышения цен на газ для населения.