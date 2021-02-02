Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 февраля не пришел на совещание у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которое было посвящено тарифам.

Об этом председатель фракции “Голоса” Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

“Самое быстрое совещание у спикера. За шесть минут. Премьер-министр не пришел на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому встречу закрыли”, – отметил Железняк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заподозрил местные власти в махинациях и потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине.