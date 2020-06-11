Премьер-министр Денис Шмыгаль не ожидает отставки и готов "отчитываться чуть ли не каждые 100 дней".

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

Так, отвечая на вопрос, не ждет ли премьер скорой отставки, как это произошло с его предшественником Алексеем Гончаруком, Шмыгаль сказал:

“Я не жду и работаю с полным выкладыванием усилий. И Правительство работает так же для того, чтобы сделать все от нас возможное, чтобы улучшить ситуацию в Украине с точки зрения кризисных явлений и вещей, которые приведут к повышению благосостояния украинцев”.

Он добавил, что готов, “наверное, каждые 100 дней, с определенными этапами выходить и рассказывать, что Правительство сделало и планирует дальше делать”.

“Здесь нет никаких ограничений. Результативность – ее тоже видно. За те 100 дней, которые есть, мы готовы отчитаться, что было достигнуто, а что не удалось. Я так же объективно смотрю на вещи, которые не удается сделать или вовремя, или в полной мере, потому что есть объективные или субъективные обстоятельства. Я не классический политик, я популизмом заниматься не буду. Удалось сделать, я покажу, что получилось. Не удалось – я объясню, почему, и скажу, какие усилия мы приложим для того, чтобы это сделать”, – пояснил премьер.

Кроме того, Шмыгаль назвал условие своей отставки с должности.

“Относительно того, когда я уйду в отставку – когда я не оправдаю надежды украинцев”, – сказал он.