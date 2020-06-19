Covid-19 Украина

обновлено 19.06.2020 в 17:02

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Шмыгаль заявил о начале очередной волны эпидемии коронавируса в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина фактически находится на первой или второй волне заражения COVID-19.

Пятница, 19 июня 2020, 17:43

Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства, сообщает корреспондент #Букв.

Он отметил, что сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

“Фактически мы сегодня получаем начало очередной: либо первой, либо второй, как хотите это, называйте, волны заболеваемости коронавирусом. Спасение одно – это социальная дистанция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены, прописаны Министерством охраны здоровья. Нельзя пренебрегать этими вещами”, – заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что Правительство усилит контроль за соблюдением карантина.

Теги: Коронавирус, карантин

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