Шмыгаль заявил о начале очередной волны эпидемии коронавируса в Украине

Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства, сообщает корреспондент #Букв.
Он отметил, что сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом.
“Фактически мы сегодня получаем начало очередной: либо первой, либо второй, как хотите это, называйте, волны заболеваемости коронавирусом. Спасение одно – это социальная дистанция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены, прописаны Министерством охраны здоровья. Нельзя пренебрегать этими вещами”, – заявил Шмыгаль.
Он также добавил, что Правительство усилит контроль за соблюдением карантина.
- По состоянию на сегодня, 19 июня, в Украине зафиксировали 921 случай заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.