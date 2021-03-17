Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине

Covid-19 Украина

обновлено 17.03.2021 в 13:01

Всего:

1489023 (+11833)

Болеют:

222361 (+11833)

Выздоровели:

1237676 (+5467)

Умерло:

28986 (+289)

14:44 В Эстонии зафиксировали случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca и Pfizer
14:36 Apple согласилась исполнять российский закон об «отечественном ПО»
14:31 В США вакцинированная женщина родила первого ребенка с антителами к COVID-19
14:31 Шмыгаль объяснил необоснованный рост цен на продукты питания
Эксклюзив
14:28 «Позовите «мамку»: Стефанчук разослал анекдот об ОПЗЖ
13:40 Футбольные матчи сборной Украины из-за коронавируса перенесли из Львова в Киев
13:17 В Великобритании обнаружили филиппинский штамм COVID-19
13:06 Индия вводит вакцину Covishield с наименее эффективным интервалом – 28 дней
12:22 В США в трех массажных салонах произошла стрельба: погибли восемь человек
12:14 Украинского фотографа Никифорова подозревают в наезде на человека — очевидец это опровергает
11:44 Исландия открывает границы для туристов, привитых одобренными в Европе вакцинами
11:08 В Японии суд признал запрет на однополые браки неконституционным
10:58 Побочную реакцию после COVID-прививки зафиксировали у 0,5% вакцинированных в Украине, ㅡ Степанов
10:28 Рада рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТИЭН, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн
10:00 Сегодня Рада продолжит рассмотрение закона о «земельной децентрализации»: трансляция
09:37 На Закарпатье обильно зацвел шафран, – фото
09:25 Оккупанты на Донбассе 9 раз срывали «тишину»: травмирован украинский воин
08:44 За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 833 новых случая COVID-19
07:44 17 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:20 Сегодня по всей Украине будут идти дожди, местами со снегом
02:00 Moderna начала испытания вакцины от коронавируса на детях
01:06 Воздушные силы не подтвердили залет в пространство Украины вертолета РФ
00:58 «Щедрик» хотят занести в список культурного наследия ЮНЕСКО
00:39 Tinder инвестировал в проект по определению насильников по номеру телефону

16 марта

23:59 Tesla впервые показала электрогрузовик Semi в действии: видео
23:10 Арестович оправдался, что «на**й послал бота». Но бот — не бот, и на других людей он тоже ругался

Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине

В среду, 17 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Рассматривается вероятность введения усиленного карантина в случае ухудшения ситуации в большинстве областей.

Среда, 17 марта 2021, 13:34

Об этом он заявил на заседании правительства, передают #Буквы.

В частности, Шмыгаль напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, значит местные власти имеют полномочия усиливать и ослаблять карантин, учитывая эпидемиологические показатели.

“У нас продолжает действовать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения”, – заявил он.

Он подчеркнул, что местные власти должны действовать решительно, даже если эти решения будут не популярными.

Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины. Но еще раз подчеркиваю – Правительство сделает все, чтобы этого не произошло”, – заявил Шмыгаль.

Теги: Денис Шмыгаль, Кабмин, локдаун

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook