Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине

Об этом он заявил на заседании правительства, передают #Буквы.
В частности, Шмыгаль напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, значит местные власти имеют полномочия усиливать и ослаблять карантин, учитывая эпидемиологические показатели.
“У нас продолжает действовать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения”, – заявил он.
Он подчеркнул, что местные власти должны действовать решительно, даже если эти решения будут не популярными.
“Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины. Но еще раз подчеркиваю – Правительство сделает все, чтобы этого не произошло”, – заявил Шмыгаль.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 833 новых случая COVID-19. Заболели 609 детей и 388 медработников. Во Львовской области обнаружили 884 случая.
- Ранее сообщалось, что во Львове из-за быстрого роста количества больных коронавирусом COVID-19 развернут дополнительные госпитали.