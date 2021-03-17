Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине

В среду, 17 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Рассматривается вероятность введения усиленного карантина в случае ухудшения ситуации в большинстве областей.

Об этом он заявил на заседании правительства, передают #Буквы.

В частности, Шмыгаль напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, значит местные власти имеют полномочия усиливать и ослаблять карантин, учитывая эпидемиологические показатели.

“У нас продолжает действовать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения”, – заявил он.

Он подчеркнул, что местные власти должны действовать решительно, даже если эти решения будут не популярными.

“Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины. Но еще раз подчеркиваю – Правительство сделает все, чтобы этого не произошло”, – заявил Шмыгаль.