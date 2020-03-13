Об этом Княжицкий сообщает на своей странице в Facebook.
“Вам не странно, что Сивохо в Парковый прислала власть, зная о реакции патриотов на него? Вам не странно, что провластный блогер начинает панику по поводу коронавируса на провластном канале? С чего бы это? Отвлекать от настоящего предательства”, – пишет он.
Княжицкий заявляет, что Украина в Минске “фактически признала субъектность террористов”.
“И согласилась, что Россия в войне нечем не отличается от Германии и Франции. Такой себе наблюдатель за внутренним конфликтом”, – добавил он.
Ранее представители Нацкорпуса силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.
- В СМИ сообщалось, что трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.