Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Николай Княжицкий считает, что "шоу с Сивохо" - метод отвлечения от сдачи национальных интересов в Минске.

Об этом Княжицкий сообщает на своей странице в Facebook.

“Вам не странно, что Сивохо в Парковый прислала власть, зная о реакции патриотов на него? Вам не странно, что провластный блогер начинает панику по поводу коронавируса на провластном канале? С чего бы это? Отвлекать от настоящего предательства”, – пишет он.

Княжицкий заявляет, что Украина в Минске “фактически признала субъектность террористов”.

“И согласилась, что Россия в войне нечем не отличается от Германии и Франции. Такой себе наблюдатель за внутренним конфликтом”, – добавил он.

Ранее представители Нацкорпуса силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.