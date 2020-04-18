#Буквы рассказывают, как это происходит и какие изменения во многовековую традицию внесла пандемия коронавируса.

Церемония схождения благодатного огня

Благодатный огонь сходит ежегодно накануне православной Пасхи. огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром. Верующие считают, что пламя появляется в Кувуклии по молитвам православного патриарха и духовенства.

Иерусалимский Патриарх, пройдя храм святого апостола Иакова, направляется через южную дверь в алтарь храма Воскресения. Армянское, коптское и сирийское православное духовенство, вошедшее после Иерусалимского Патриарха, направляется к нему и произносят обращение.

После этого начинается крестный ход, троекратно обходящий Кувуклию. После его окончания Иерусалимский Патриарх разоблачается и заходит в Кувуклию, его сопровождает армянский архимандрит. В это время Греческий Патриарх молится на Гробе Господнем.

Далее все затихает, люди молятся, ожидая сошествия огня. В это время, по свидетельствам некоторых паломников, в храме наблюдаются необычные явления — столб света, появляющийся из купола храма, молнии, всполохи света. Через некоторое время внутри Кувуклии появляется свет, в храме раздаётся колокольный звон. Из окошек Кувуклии появляются горящие пучки свечей, подаваемые греческим Патриархом и армянским архимандритом. От их свечей огонь возжигают скороходы, после чего огонь быстро распространяется по храму.

При этом, священнослужители, стоящие у входа в Кувуклию, и простые паломники, стоящие вдоль пути, по которому будет двигаться Патриарх, не возжигают свои свечи до времени его выхода. После того, как он появляется и благословляет всех светом от своих свечей, от них возжигают свои свечи греческие священнослужители. Затем Патриарх начинает быстро продвигаться вперед, так как со всех сторон к нему устремляются люди, желающие получить огонь от его свечей.

Что означает благодатный огонь

Во время службы в храме символически разыгрываются Страсти Господни, погребение и воскресение. Сам вынос благодатного огня (который в некоторых традициях принято называть “светом”, а не “огнем”), означает выход воскресшего Иисуса Христа – Света Истинного – из гроба.

Петр Нисский писал, что первым очевидцем чуда был апостол Петр.

Как давно наблюдают это явление

О чудесном схождении благодатного огня впервые письменно сообщалось в IX веке: свидетельства приводили сразу несколько священнослужителей и паломников. Средневековые очевидцы утверждали, что лампады, стоящие на Гробе, зажигались без присутствия патриарха – он вместе с народом находится вне Кувуклия.

По словам одного из средневековых авторов, впервые описавших явление, в храме “внезапно является молния и кадила возжигаются”.

Бывало ли, что огонь не сходил?

Каждый год христиане с трепетом ждут появления огня, потому что существует возможность того, что чуда не произойдет. Однако в истории случаи, когда сошествие не происходило, очень редки.

Как известно, после раскола 1054 года Римская церковь считала православных за вероотступников и изгоняла из храмов – в том числе из Храма Гроба Господня. Православные верят, что в 1101 году благодатный огонь не сошел именно из-за того, что восточным церквям не дали провести свою службу.

А вот в 1579 году чудо случилось с большим опозданием и вне храма, с чем связана знаменитая легенда о рассеченной колонне. По преданию, представители армянской церкви добились у нового иерусалимского паши разрешения самим служить в храме в Великую субботу. В означенный день православных не пустили в храм, и в обычное время огонь не сошел. Наконец, после томительного ожидания, раздался раскат грома, одна из храмовых колонн треснула, и из нее вышел огонь.

Согласно другой версии предания о колонне, в этот год в храм не пустили нищих, но божественное знамение продемонстрировало, что благодатного огня достойны все.

Как будет проходить церемония схождения огня в условиях пандемии

В этом году из-за коронавируса церемония пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

В Храме Гроба Господня будут присутствовать только три священника армянской апостольской церкви; Патриарх, епископ и монах из греко-православной церкви; представители коптской и сиро-яковитской церквей.

К церемонии также не допустят представителей израильских арабов-христиан – обычно они входили в зал толпой, с шумом и криками, одних подростков на плечах вносили другие – чтобы забрать огонь и разнести его по другим церквам. Среди них бытует предание: если в Храме нет местных арабов, огонь не сойдет.

Также в Храме во время церемонии будут присутствовать два полицейских и два телеоператора, ведущих прямую трансляцию. Ряд каналов воспользуются камерами, установленными в Храме, но управляемыми дистанционно.

Передача благодатного огня представителям других стран и церквей ранее осуществлялась в Храме. Но в этом году его отдадут посольствам, которые отвезут его в аэропорт, где их будут ждать специальные чартеры, чтобы развезти его по странам.