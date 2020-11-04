В штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не беспокоятся по поводу возможного обращения представителей президента Дональда Трампа в Верховный суд по поводу результата выборов.

Об этом заявил советник штаба Байдена адвокат Боб Бауэр во время пресс-конференции.

“Не знаю, что это мог бы быть за иск, сложно представить, чтобы это дело было какой-то смысл … Но если они хотят так или иначе поднять что-то в Верховный суд, вероятно, они могут сделать это. Мы об этом не беспокоимся” , – сказал он.

В штабе Байдена рассчитывают, что демократ одержит победу в ключевых штатах Мичиган (16 выборщиков) и Пенсильвания (20 выборщиков).

“Мы рассчитываем победить в Мичигане. Байден опережает примерно на 12 тыс. голосов. Еще больше голосов будет обработано сегодня, мы ожидаем, что итоги будут известны сегодня, и мы рассчитываем, что мы одержим победу в этом штате”, – заявил он.

Также в штабе считают, что Байден одержит победу в еще одном ключевом штате – Пенсильвании.

По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно 270 голосов.