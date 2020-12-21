Об этом сообщает агентство Reuters со ссылой на адвоката Руди Джулиани.
Петиция штаба Трампа направлена на отмену трех решений, которые лишили законодательное собрание Пенсильвании защиты от фальсификации бюллетеней, отправленных по почте.
В исковом заявлении были использованы все “соответствующие средства правовой защиты”, в том числе приказ, позволяющий законодательному органу, контролируемому республиканцами Пенсильвании, передать Трампу 20 голосов выборщиков штата.
Стоит отметить, что Байден выиграл штат, набрав там более 80 000 голосов.
Петиция “легкомысленная” и не помешает Байдену стать президентом 20 января, сказал Джошуа Дуглас, профессор избирательного права в Университете Кентукки.
“Суд быстро ее отклонит”, – сказал Дуглас.
- Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор отказывается принимать реальность и признать свое поражение. Но календарь постоянно отсчитывает последние дни его пребывания в должности.
- Байден решительно призвал Трампа признать свое поражение. Теперь, когда Коллегия выборщиков закрепила волеизъявление американцев и подтвердил его победу, Байден пытается активизировать свои усилия, чтобы создать систему передачи власти. Однако он не может этого сделать, так как Трамп отказывается признавать свое поражение.