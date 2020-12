«Он устраивает истерику»: Трамп угрожает остаться в Белом доме после инаугурации Байдена

Об этом сообщает CNN.

Поскольку Трамп проиграл выборы шесть недель назад, ежедневно сотни людей стремятся воспользоваться полномочиями президента о помиловании. Персонал Трампа ежедневно загружен звонками с просьбами о помиловании.

Однако Трамп без особого энтузиазма пересматривает дела. Иногда он просит своих сотрудников посоветовать ему, помиловать ли кого-то из списка.

С приближением конца каденции Трамп, похоже, стремится владеть своими полномочиями до их исчезновения. В отличие от практически любого другого дела, связанного с окончанием его президентства, полномочия о помиловании – это тема, которую на самом деле Трамп любит обсуждать. Об этом рассказал источник из близкого окружения президента. Хотя это еще одно молчаливое напоминание о том, что его пребывание в Белом доме почти закончено.

Подтверждение победы Байдена Коллегией выборщиков не убедило Трампа признать свое поражение. Однако это дало сигнал советникам президента подготовить его к принятию реальности. Несколько ближайших союзников призвали его перейти от усилий доказать мошенничество на выборах и начать планирование будущего за пределами Белого дома.

Однако самоуверенный Трамп отвергает мысли о поражении.

В моменты глубокого возражения Трамп сказал некоторым советникам, что он откажется покинуть Белый дом в День инаугурации. Более того, он добавил, что его разве что выгонят с применением физической силы. Это заявление взволновало некоторых помощников, но почти никто не верит в то, что он на самом деле будет придерживаться этого обещания.

“Он устраивает истерику. Он собирается уйти. Он просто устраивает истерику”, – сказал один из советников.

Во вторник лидер большинства в сенате Митч Макконнелл впервые признал Байдена новоизбранным президентом и начал усилия, чтобы не допустить попытки республиканцев поставить под сомнение волю избирателей. После этого Трамп возненавидел Макконнелла.

“Люди сердятся!” – написал Трамп в Twitter, комментируя статью своих союзников, которая критикует лидера республиканцев за его шаг.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020