«Он устраивает истерику»: Трамп угрожает остаться в Белом доме после инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор отказывается принимать реальность и признать свое поражение. Но календарь постоянно отсчитывает последние дни его пребывания в должности.

Об этом сообщает CNN.

Поскольку Трамп проиграл выборы шесть недель назад, ежедневно сотни людей стремятся воспользоваться полномочиями президента о помиловании. Персонал Трампа ежедневно загружен звонками с просьбами о помиловании.

Однако Трамп без особого энтузиазма пересматривает дела. Иногда он просит своих сотрудников посоветовать ему, помиловать ли кого-то из списка.

С приближением конца каденции Трамп, похоже, стремится владеть своими полномочиями до их исчезновения. В отличие от практически любого другого дела, связанного с окончанием его президентства, полномочия о помиловании – это тема, которую на самом деле Трамп любит обсуждать. Об этом рассказал источник из близкого окружения президента. Хотя это еще одно молчаливое напоминание о том, что его пребывание в Белом доме почти закончено.

Подтверждение победы Байдена Коллегией выборщиков не убедило Трампа признать свое поражение. Однако это дало сигнал советникам президента подготовить его к принятию реальности. Несколько ближайших союзников призвали его перейти от усилий доказать мошенничество на выборах и начать планирование будущего за пределами Белого дома.

Однако самоуверенный Трамп отвергает мысли о поражении.

В моменты глубокого возражения Трамп сказал некоторым советникам, что он откажется покинуть Белый дом в День инаугурации. Более того, он добавил, что его разве что выгонят с применением физической силы. Это заявление взволновало некоторых помощников, но почти никто не верит в то, что он на самом деле будет придерживаться этого обещания.

“Он устраивает истерику. Он собирается уйти. Он просто устраивает истерику”, – сказал один из советников.

Во вторник лидер большинства в сенате Митч Макконнелл впервые признал Байдена новоизбранным президентом и начал усилия, чтобы не допустить попытки республиканцев поставить под сомнение волю избирателей. После этого Трамп возненавидел Макконнелла.

“Люди сердятся!” – написал Трамп в Twitter, комментируя статью своих союзников, которая критикует лидера республиканцев за его шаг.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

Трамп отказывается от основных обязанностей, но ищет способы вознаградить преданных, пока еще может это сделать.

Помилования

Под конец каденции Трамп решил активно начать процедуру помилования.

“Это стало безумием. Здесь очень много активности”, – рассказал информированный источник.

Поскольку Трамп показал небольшую заинтересованность в использовании системы адвокатов министерства юстиции для оценки ходатайств о помиловании исполнительной власти, просители обращаются непосредственно в Белый дом.

“Все предположили, что нет официального процесса, и им следует обращаться непосредственно в администрацию”, – рассказал источник.

Мужчина, который просит о помиловании заявил журналистам, что надеется на положительное решение. Он четыре года поддерживал Трампа и надеется, что получит помилование в награду.

Трамп в последнее время все чаще говорит о том, что республиканцы его бросают в тот момент, когда необходимо “бороться за выборы”. При этом он активно игнорирует всех, кто хотя бы намекает ему на принятие поражения. Так, один из соратников президента деликатно пытался убедить его признать победу Байдена. После этого Трамп игнорировал его несколько недель.

Сейчас Трамп рассматривает вопрос о помиловании более 20 человек. Еще сотни заключенных подали заявления в Белый дом и минюст.

Зато Трамп больше сосредоточился на тех, кто может ему пригодиться. В частности на Майкле Флинне, его бывшем советнике по вопросам национальной безопасности. Президент помиловал его в прошлом месяце.

Еще одно имя среди многих, кого вероятно помилует Трамп – Аллен Вайсельберг, главный финансовый директор “Организации Трампа”, которого подозревают в финансовых махинациях.

На этой неделе чиновники заявили, что не исключено превентивное помилование самого Трампа.

Искаженная реальность

Пока сознательные советники пытаются успокоить Трампа и призывают его признать поражение, Руди Джулиани и Дженна Эллис вводят его в заблуждение относительно масштабов нарушений на выборах и перспектив вернуть должность.

В конце прошлого месяца Трамп наконец-то начал понимать, что проиграл. Но в процессе распространения дезинформации о выборах он и сам начал верить в ложь.

“Его настолько накормили дезинформацией, я думаю, он действительно считает, что победу у него украли”, – сказал советник Трампа.

Сейчас Трамп активно общается с соратниками и пытается найти способ обжаловать результаты выборов. Также у него есть еще одно регулярное дело – он обдумывает план мести всем, кого считает предателями. В частности, речь идет о губернаторах республиканских штатов Аризона и Джорджия, ведущих и руководителях Fox News, некоторых членов Конгресса, ключевых членов его кабинета и генерального прокурора Уильяма Барра.

После того, как выяснилось, что Барр отсрочил федеральное расследование финансов Хантера Байдена до выборов, Трамп окончательно внес его в список предателей.

После разговора с Трампом Барр написал заявление об отставке. Президент подписал его спустя 23 минуты после того, как Коллегия выборщиков провозгласила победу Байдена.

Уход от темы

Все разговоры о предстоящей инаугурации Байдена, которая запланирована на 20 января, в стенах Белого дома считают почти запрещенными. Сам Трамп не говорит об этом. Так же он пока не ответил, примет ли участие в инаугурации оппонента.

Советники Трампа единодушно заявляют, что он не будет присутствовать на мероприятии.

После выборов Трамп, похоже, потерял всякий интерес к политической жизни. Он провел всего 13 публичных выступлений, единственное интервью и только дважды отвечал на вопросы журналистов. Для сравнения, президент провел девять дней на своем поле для гольфа.

Сенатор штата Северная Каролина Боб Стейнбург в своем Facebook перефразировал комментатора консервативного парламента и сделал радикальное предложение действующему президенту Дональду Трампу.