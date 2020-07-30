Нейросеть помогла показать, что чем выше уровень коррупции в стране, тем больше индекс массы тела у членов ее правительства.

Об этом говорится в статье “Ожирение политиков и коррупция в постсоветских странах”, автором которой является эксперт бизнес-школы Монпелье Павел Блаватский.

Так, для исследования взяли 299 фотографий лиц министров 2017 года из 15 постсоветских государств – Армении, Азербайджана, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Для каждого изображения индекс массы тела министра оценивали с использованием алгоритма. Средний индекс массы тела министров тесно связан с традиционными показателями коррупции (Индекс восприятия коррупции Transparency International, показатель управления Всемирного банка “Контроль коррупции”, Индекс общественной целостности).

Этот результат предполагает, что физические характеристики политиков, такие как их индекс массы тела, могут использоваться в качестве косвенных переменных для политической коррупции.

Наименьший индекс массы тела – у министров Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии. В этих странах уровень коррупции считается минимальным на всем постсоветском пространстве.

Министры Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана имеют высокие показатели массы тела.

Что касается Украины, то, по данным исследования, 10 из 24 министров (42%) имеют признаки значительного избытка веса. В 2 из 24 министров (8%) нейросеть определила сильное ожирение. Только у одного министра вес был в пределах нормы. Кроме того, нет ни одного министра, у которого вес был бы меньше нормы.

Соседями Украины являются государства с низким уровнем коррупции, а это может снижать оценку политической коррупции в нашей стране.

Стоит отметить, что Украина не считается государством с самым высоким уровнем коррупции среди постсоветских стран.