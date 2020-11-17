Поединок сборной Украины против сборной Швейцарии в Лиге наций отменили из-за вспышки коронавируса у игроков команды Андрея Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что “в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария – Украина не может состояться”.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Швейцарская футбольная ассоциация в Twitter сообщила, что главный врач города Люцерна отправил всю команду Андрея Шевченко на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков.



❗ Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarantäne für ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Поединок между Украиной и Швейцарией должен был состояться 17 ноября в 21:45 по киевскому времени. Команда Шевченко была готова выйти на поле в составе более 13 игроков, что соответствует регламенту.