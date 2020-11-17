Сьогодні, 17 листопада, відбудеться футбольний матч між командами України і Швейцарії.

Про це розповідають #Букви.

Зустріч буде проходити в Люцерні, на стадіоні Свісспорарена.

Початок матчу о 21:45.

Головний арбітр зустрічі – Тасос Сідіропулос (Греція).

Трансляцію можна буде дивитися на телеканалах “Футбол 1” і “Україна”.

Зараз Україна займає в групі G третє місце з шістьма набраними пунктами.

Варто відзначити, що епідемія коронавируса позначилася і на командному складі збірної України. Перед початком листопадового збору через коронавируса і травм з команди відразу дев’ять гравців. COVID-19 виявили у Ярмоленко, Циганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко і Різника.

Головний тренер команди Андрій Шевченко екстрено довизвал футболістів молодіжної збірної – Булеца, Назаренко і Судакова.

У Швейцарії COVID-19 виявили у Відмера і Лотомба. Дискваліфіковані Фройлер і Ельведі. Викликані в команду Ланг, Ебішер і каси.