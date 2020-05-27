Швейцария откроет границы для всех государств, с которыми граничит, кроме Италии.

Об этом сообщает швейцарское издание SWI.

“Границы с Германией, Австрией и Францией откроются для туристов и путешествующих по делам с 15 июня”, – заявила министр юстиции Швейцарии.

При этом в стране заявили, что пока не готовы открывать границу с Италией.

Отмечается, что в Швейцарии 19 июня закончится срок действия режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за пандемии коронавируса.

С 30 мая в стране разрешат сборы не больше 30 человек, а также публичные мероприятия численностью не больше 300 человек. Все виды отдыха и досуга возобновятся уже 6 июня.

По данным Университета Хопкинса, на 16 мая Италия занимает шестое место по количеству инфицированных коронавирусом. За время эпидемии в стране коронавирус подтвердили у 227 364 человек, умерло – 32 330 человек.