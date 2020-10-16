Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Согласно нашим расчетам, сейчас система здравоохранения должна справиться (з 10 тыс. случаев в сутки, – ред.)”, – подчеркнул Ляшко, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он уточнил, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут распределены по всей Украине.

“10 тысяч – это мы говорим обо всей стране. Если эти 10 тыс. будут локализованы, например, в Харькове, Киеве, в одном месте, то будет сложно”, – заявил Ляшко.

Главный санврач заверил, что Министерство охраны здоровья учитывает динамику развития эпидемии коронавируса в каждом регионе.

“Мы по каждой области просчитываем варианты, смотрим динамику, показатели. Каждый вторник я общаюсь с мэрами городов, которые показывают значительный прирост по количеству заболевших”, – рассказал он.

По словам Ляшко, сейчас готовность системы здравоохранения Украины существенно выше, чем была весной.

“Когда мы говорили в марте, что вводим карантин, мы сказали, что у нас коллапс системы здравоохранения мог настать при тысяче случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим о том, что мы можем дойти до 10 тысяч и держать этот удар… В условиях адаптивного карантина мы можем сохранить систему здравоохранения от коллапса. Будет тяжело, но система здравоохранения будет справляться, и в этот период будет работать экономика”, – отметил он.

(На видео – с 1 часа 17 мин.)