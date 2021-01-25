В понедельник компания Dominion Voting Systems подала иск о диффамации против Рудольфа Джулиани, адвоката Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка, сыгравшего ключевую роль в многомесячной попытке бывшего президента сорвать выборы 2020 года в США.

Об этом пишет The New York Times.

Dominion – крупный производитель оборудования для машин для голосования в США, уступающий только Election Systems & Software. Во время выборов 2020 года различные модели машин Dominion использовались более чем в двух десятках штатов.

В иске на 107 страницах, поданном в Федеральный окружной суд в Вашингтоне, Джулиани обвиняется в проведении “вирусной кампании дезинформации о Dominion”, состоящей из “явно ложных” утверждений, отчасти для обогащения за счет судебных издержек и его подкаста.

Иск требует возмещения убытков на сумму более 1,3 миллиарда долларов и основан на более чем 50 заявлениях Джулиани, сделанных на слушаниях в законодательном органе, в Twitter, в своем подкасте и в консервативных СМИ.

Джулиани, один из ближайших советников и доверенных лиц Трампа, постоянно сталкивается с негативными последствиями своих весьма заметных усилий по изменению результатов выборов. В этом месяце глава судебного комитета сената штата Нью-Йорк официально потребовал, чтобы судебная система штата лишила его лицензии на право работы.

В совокупности с иском, который компания подала в этом месяце против Сидни Пауэлла, еще одного юриста, связанного с Трампом, иск представляет собой поэтапное опровержение одной из самых странных теорий заговора, связанных с прошлогодними выборами. Союзники президента утверждали, что компания по производству машин для голосования, которая также использовалась в штатах во время победы Трампа на выборах 2016 года, каким-то образом участвовала в фальсификации выборов – отчасти благодаря связям с давно умершим венесуэльским диктатором Уго Чавесом.

“Dominion был основан в Венесуэле не для того, чтобы назначить выборы для Уго Чавеса. Он был основан в 2002 году в подвале дома Джона Поулоса в Торонто, чтобы помочь слепым голосовать бумажными бюллетенями”, – говорится в иске.

Размещая график комментариев Джулиани о Dominion в Twitter, его подкасте и для Fox News, компания отмечает, что Джулиани избегал упоминания Dominion в суде, где он мог столкнуться с юридическими последствиями за клевету.

“Примечательно, что ни одна из трех жалоб, подписанных и поданных Джулиани и другими адвокатами кампании Трампа в иске Пенсильвании, не содержала никаких обвинений в отношении Dominion”, – говорится в иске.

Иск также связывает ложные заявления Джулиани о Dominion с бунтом у Капитолия 6 января, отмечая, что он упомянул компанию в своей речи на митинге в пользу Трампа перед нападением, а также неоднократно – в социальных сетях.

Томас А. Клэр, юрист, представляющий Dominion, сказал, что беспорядки не повлияли на решение подать в суд на Джулиани, но продемонстрировали, насколько серьезно последователи Трампа восприняли ложь, рассказанную о выборах.

Компания ранее предупреждала Джулиани, отправив письмо в конце декабря, в котором говорилось, что ему нужно сохранить все записи о его претензиях и прекратить делать ложные заявления, и предупредила, что судебный иск неизбежен. Но Джулиани продолжал свои ложные заявления о мошенничестве, даже спорил в Twitter через несколько дней после получения письма о необходимости расследования “фальшивых машин для голосования Dominion”.

Dominion сообщила, что планирует подать еще несколько исков. В иске против Джулиани говорится, что он действовал с другими известными консерваторами и новостными сетями, включая Майка Линделла, Лу Доббса, Fox News, Fox Business, Newsmax и One America News Network.

Также Клэр оставил открытой возможность судебного разбирательства и против Трампа.

“Мы никого не исключаем. Очевидно, этот судебный процесс против адвоката президента на один шаг приближает бывшего президента к пониманию того, в чем заключалась его роль”, – сказал он.

В иске отмечается, насколько быстро и широко распространились ложь и ложные рассказы, приведшие к бунту в Капитолии.

“В течение трех часов 21 декабря 2020 года термины “Dominion” и “мошенничество” писали в Twitter вместе более 2200 пользователей и более 8,75 миллиона подписчиков”, – говорится в иске.

В иске утверждается, что распространение дезинформации о компании привело к бесчисленным угрозам насилия в отношении сотрудников. Один сотрудник получил текстовые сообщения, в которых говорилось: “Мы уже наблюдаем за вами. Очистись, и ты будешь жить”. В голосовом сообщении службы поддержки говорилось: “Мы возвращаем расстрельную команду”.

Согласно иску, из-за этих угроз Dominion потратил 565 000 долларов на личную безопасность. Компания заявила, что понесла общие расходы на кампанию по дезинформации в размере 1,17 миллиона долларов после выборов.