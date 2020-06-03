Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.
“Премьеры обоих государств подтвердили перед началом встречи, что с полуночи четверга полностью возобновляется режим свободного сообщения на границе между Словакией и Чешской Республикой”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что с уже с 4 июня полицейское патрулирование на участке совместной границы между государствами будет приостановлено.
При этом отмечается, что принятию такого решения способствовала эпидемиологическая обстановка в обеих странах, которая улучшается.
Напомним, что с 15 июня чехи смогут начать путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус после возвращения.
- Ранее сообщалось, что Чехия в июне откроет границы со Словакией и Австрией.