Чехия и Словакия решили полностью открыть общую границу для свободного передвижения граждан и грузов.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

“Премьеры обоих государств подтвердили перед началом встречи, что с полуночи четверга полностью возобновляется режим свободного сообщения на границе между Словакией и Чешской Республикой”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что с уже с 4 июня полицейское патрулирование на участке совместной границы между государствами будет приостановлено.

При этом отмечается, что принятию такого решения способствовала эпидемиологическая обстановка в обеих странах, которая улучшается.

Напомним, что с 15 июня чехи смогут начать путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус после возвращения.