Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая перепутала фамилию социолога Евгения Головахи, извиняясь перед ним за слова о "дедушке позапрошлого столетия".

Соответствующий пост нардеп опубликовала в Facebook.

Как сообщалось ранее, народный депутат от “Слуги народа” Лиза Богуцкая опубликовала на своей странице в Facebook пост с комментарием касательно дискуссии известного украинского социолога Евгения Головахи и министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета по поводу переписи населения. В своем посте Богуцкая назвала Головажу “дедушкой позапрошлого столетия”.

В понедельник, 3 февраля, нардеп решила публично извиниться перед ученым.

“Несколько дней назад я написала пост о Дмитрие Дубилете в программе Шустера. Его оппонента назвала “каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века”. Оказалось, что это очень известный социолог Головаха. И выходит, что я обидела человека, назвал его “каким-то, с далекого прошлого” и “совком”. Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головахе”, — написала она.

Помимо этого, Богуцкая посетовала, что теперь, будучи нардепом, не может писать так остро, как раньше, к тому же за “неудачные шутки” приходится приносить извинения.

“Друзья, вы часто спрашиваете, почему я перестала писать остро, с перчиком и изюминкой и намекаете, мол, место сидения определяет точку зрения. Вы правы 100%. Определяет. Так, о чем и как я могла писать раньше, теперь ограничено рамки не только корпоративной этики … Мне уже несколько раз приходилось извиняться за то, что обижаю людей неудачными шутками, сравнениями и намеками”, — добавила она.

Кроме прочего, изначально нардеп в своем посте исковеркала фамилию социолога, назвав его Головко.

СПРАВКА. Евгений Головаха – украинский психолог, социолог и общественный деятель; доктор философских наук, профессор. Он соавтор техники “каузометрии” – биографической психотерапевтической методики, получившее распространение в 1980-х годах в СССР. Автор собственной психолого-социологической интерпретации массового психологического явления социальной амбивалентности украинского общества.